حشود بشرية تستقبل منتخب الأرجنتين في بوينس آيرس

رام الله - وطن: انطلقت الاحتفالات الشعبية في الأرجنتين فور أن حطت الطائرة التي تقل المنتخب الأرجنتيني الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي استضافتها قطر في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الأول / ديسمبر الجاري.

وشهدت شوارع العاصمة بوينس آيرس استقبالا شعبيا حاشدا وكبيرا من الشعب والجماهير الأرجنتينية للاعبي منتخب بلدهم، الذين مروا بين الجماهير عبر حافلة كبيرة مكشوفة السقف ليتسنى لهم إلقاء التحية على الجماهير.

ووصلت الطائرة التي تقل راقصي التانغو، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من قطر الثلاثاء عند الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش.

وكان ميسي أول من خرج من الطائرة، حيث كان يحمل بيده كأس العالم، وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، ثم تبعه المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر وباقي أفراد المنتخب والبعثة الأرجنتينية.

نزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية، وبدأوا في جولة وسط مدينة بوينس آيرس حيث شوهد الملايين في استقبالهم في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية يوم الثلاثاء عطلة رسمية في البلاد لتتمكن الجماهير من الاحتفال بمنتخب بلادهم المتوج بكأس العالم للمرة الثالثة.