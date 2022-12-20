إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بقريتي بيت أمر و حوسان

وطن: أصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، مساء اليوم الثلاثاء، خلال قمع الاحتلال لمسيرة منددة بجريمة الاحتلال وإدارة سجونها التي أدت الى استشهاد الأسير ناصر ابو حميد في قرية بيت امر

وقال الناشط محمد عوض، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء من وسط البلدة منددة بجرائم الاحتلال، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

وفي قرية حسان غرب مدينة بيت لحم أصيب مساء اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا