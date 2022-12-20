المشكلات الاسرية في المجتمع الفلسطيني

كتبت الطالبة دانا احمد ابو الحيات*: الاسرة هي اساس المجتمع، ووحدة من وحدات بنائه، وعلى اساسها تقوم نهضة الوطن، ويرتفع شانه وتعلو مكانته، والحياة الاسرية لابد ان تقوم على السعادة والود والتفاهم، وذلك هو السبيل لتقوية الروابط بين افرادها، والاسرة السعيدة هي التي يتعاون افرادها في جميع شئون حياتهم

المشاكل الأسرية هي اضطرابات في العلاقة بين أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، أو مشاكل يتعرض لها أحد الأفراد ولها تأثير على باقي أفراد الأسرة، تنتج غالباً عن ضغوطات الحياة الخارجية المختلفة مثل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية أو ضغوطات داخلية.

ويعتبر العامل الاقتصادي من أهم المشاكل التي تؤثر في الأسرة، كانت معاناة الأسر من الوضع المادي بشكل كبير بسبب قلة فرص العمل مثل عدم المقدرة على توفير منزل مناسب او عدم القدرة على تحمل تكاليف تدريس الابناء وتقديم الزوجة على الوظيفة لتساعد في مصاريف البيت.

طبيعة العلاقة العاطفية بين أفراد الأسرة والمشاعر المتبادلة بينهم تؤثر على استقرار الأسرة وسعادة أفرادها وعلاقاتهم مع بعضهم البعض ,فعدم وجود حب وتفاهم بين الأبوين يؤثر سلبياً على علاقتهم ونفسية ابنائهم فكانت معاناة الزوجين من أساليب يستخدمها الزوج على الزوجة مثل التسلط او النرجسية عدم الاتصال والتواصل بينهم استخدام أسلوب التجاهل مما ادى الى برود العلاقة او العناد او تعرض الزوجات للعنف وعدم القدرة على سد احتياجات الأسرة، وعدم تحمل الزوج للمسؤوليات و قيام الزوج بإلقاء اللوم على الزوجة او افراد الاسرة ممكن ان يزيد من تفاقم المشاكل الأسرية، على الرجل ان يدرك انه الركن الأساسي في الأسرة وأي خلل في سلوكياته قد يؤدي الى تفكك الأسرة.

وتعددت المشكلات الاجتماعية لديهم التي تسببت في وجود خلل وعدم استقرار داخل المنزل منها تعدد الزوجات، وتدخل الأهل بين الزوجين سواء اهل الزوج او الزوجة، البطالة من أكثر المشاكل التى دمرت الكثير من الأسر وكانت من خلال المقابلات التي اجريتها بين الازواج معاناتهم من الاحتلال والوضع غير المستقر وخوف الام الزائد على الابناء ومستقبلهم خاصة في محافظة (جنين)

حلول للمشاكل بين الزوجين:

• التركيز على الحل وليس المشكلة

• الهدوء وتجنب الانفعال

• تحديد وقت للنقاش

• اتخاذ القرار بشكل تعاوني

• التسامح مع الطرف الاخر

• التوقف عن القاء اللوم

أخي الأب وأختي الأم الكريمان اعملا سوياً وتشاورا على إنجاح أسرتكما فإن هذا الجهد سيستمر على احفادكما وهو صدقة جارية لكما فلا تستهينا به

فهو تأسيس لأسرتكما وادعوا لهم جميعاً بصلاح الحال والمال نسأل الله تبارك وتعالى ذلك لنا ولذرياتنا.

* كلية الدراسات العليا-ماجستير الارشاد النفسي والتربوي-باحثة في جامعة النجاح الوطنية.