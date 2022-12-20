الرئيس عباس: اغتيال أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان وسنقوم بحملة دولية واسعة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل

رام الله - وطن: قال الرئيس محمود عباس إن عملية اغتيال ناصر أبو حميد هي جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضح الرئيس عباس، في اجتماع عقد اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حول التحرك الدولي لمواجهة الممارسات الاستعمارية والعنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تشكيل حكومة يمينية متطرفة، وفي ضوء إعلان ارتقاء الشهيد البطل القائد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن حياة ناصر أبو حميد تلخص واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن قتله.

وقال: "سنقوم بحملة دولية واسعة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والتاريخية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل في الضفة والقدس الشرقية وغزة، فمن غير المقبول أن يواصل العالم الصمت، وإدارة الظهر لجرائم إسرائيل".

وبين أن عملية اغتيال ناصر أبو حميد هي جريمة حرب مكتملة الأركان، فهو أسير أصيب بمرض السرطان القاتل، تركته سلطات الاحتلال الإسرائيلي يصارع المرض في زنزانته، ومنعوا والدته أم ناصر المناضلة الصابرة، القابضة على الجمر، وجميع أفراد أسرته من زيارته طوال سنوات مرضه.

ولفت إلى أن حياة ناصر أبو حميد تلخص واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي طال أمده، وقد استشهد عن عمر يناهز الخمسين عاماً، قضى منها أكثر من 30 عاماً في الأسر، ليصبح الشهيد رقم 233، الذي استشهد في معتقلات الاحتلال منذ العام 1967.