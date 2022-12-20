مقتل 33 عنصراً من "طالبان باكستان" سيطروا على مركز "شرطة"

وطن: أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف عن مقتل جميع محتجزي العسكريين داخل مركز شرطة بانو، مشيراً إلى أن 33 عنصراً من حركة طالبان باكستان كانوا محتجزين، تمكنوا من السيطرة على العسكريين في مركز الشرطة واحتجازهم.

وأوضح وزير الدفاع أن محتجزي العناصر الشرطية، أفلتوا من قبضة سجانيهم وسيطروا على كامل مركز الشرطة، وبعدها طالبوا بممر آمن ليعبروا إلى أفغانستان مقابل الإفراج عن عناصر الشرطة.

وكانت حركة طالبان باكستان، قد وضعت في تشرين الثاني الماضي، حدا لهدنة هشة مع إسلام أباد متوعّدة بشن هجمات في مختلف أنحاء باكستان.