الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد اصابته بالرصاص شرق بلدة أبو ديس

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً مقدسياً بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس.

وقالت مصادر صحفية مقدسية:" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه شاب مقدسي من بلدة أبو ديس شرق القدس، وتمنع المواطنين والطواقم الطبية من الاقتراب منه".

وبينت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي (لم تعرف هويته) بعد تركه على الأرض لأكثر من 60 دقيقة، بطريقة بشعة وهمجية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر لحظات إطلاق النار على الشاب المقدسي ولحظات اعتقاله.