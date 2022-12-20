"عرين الأسود" تتبنى تنفيذ 4 عمليات اطلاق نار ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه

وطن: تبنت مجموعات "عرين الأسود"، مساء اليوم عملية إطلاق نار على مستوطنة "براخا".

وقالت العرين في بيان مقتضب مساء اليوم ان مقاتليها أطلقوا النار على مستوطنة "براخا" بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص.

وقالت "العرين" في بيانها "إذا صمت الجميع تحدَّثت بنادقنا فلن ينعم بني صهيون بالراحة والأمان، وأم ناصر أبو حميد تبكي على إبنها مطارداً، جريحاً، أسيراً ثم شهيداً".

وتابعت العرين "فيّا لواء الجولاني انتشر بالجبال والسهول واكمن لنا إن استطعت، فأعين العرين لن تنام، وهناك امهات تبكي على فلذات أكبادها وسنرى من سيحاصر من".

وكانت العرين أعلنت تنفيذها ثلاث عمليات إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت المجموعات، في تصريح مقتضب بتنفيذ ثلاث عمليات إطلاق نار باتجاه حاجزي حوارة وبيت فوريك، واستهداف تجمعات لجنود الاحتلال على نقطة جرزيم.

وأكدت "عرين الأسود" انسحاب مقاتليها بسلام بعد تنفيذ عمليات إطلاق النار.