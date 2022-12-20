مقتل شاب وإصابة طفل في جريمة إطلاق نار جديدة بالناصرة

وطن: قُتل شاب (30 عاما) من مدينة الناصرة وأصيب طفل (سنتين) بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنها بدأت بـ"البحث عن المشتبهين بإطلاق النار، بواسطة مروحية تابعة للشرطة وقوات أخرى" وقالت بأن "خلفية الحادث، على ما يبدو، صراع بين مجرمين".

وفي مدينة رهط بمنطقة النقب، أصيب شاب (35 عاما) بجروح متوسطة، اليوم، في حادثة عنف.

وفي السياق، قُتل رعد مصطفى زعبي (33 عاما) وأصيب آخر (44 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، صباح يوم الأربعاء الماضي.

ويوم الإثنين الماضي، قُتل الأسير المحرر، إبراهيم الطوري (41 عاما)، في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 102 قتيل بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

( المصدر- عرب 48)