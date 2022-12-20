الاحتلال يهدم منشأتين ويستولي على خيمة جنوب الخليل

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في تل ماعين، وحظيرة أغنام في قرية التوانة، واستولت على خيمة في خلة الضبع ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة تل ماعين ببلدة الكرمل، وهدمت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عايد علي حمامدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة وهدمت حظيرة أغنام تعود ملكيتها للمواطن ناصر العدرة.

كما داهمت خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على خيمة الإسناد التي نصبها نشطاء ضد الاستيطان، ونقلتها الى جهة غير معلومة، واعتدت بالضرب على المواطن عامر دبابسة ما تسبب بإصابته برضوض.

(المصدر- وفا)