حلويات الطُشِة.. مشروع شبابي جديد في قلب نابلس

وطن نابلس- جولان قرعش: على عربةٍ صغيرةٍ يقف الشاب بهاء الطُشطس "26 عاماً سكان مدينة نابلس، وتحديداً البلدة القديمة، يقول: لقد إتجهت الى عملي كصانع حلويات منذ عشرة أشهر وهو مشروع حلويات الطُشة حيث أقتبس أسم مشروعه "الطُشة " نسبةً الى أسم عائلته الطُشطش.

بعد نحو أسبوع من بدء المشروع، يقول الطُشطش لوطن _ إن حجم إقبال الناس والطلبات المقدمة إليها لم يتوقعها، والاتصالات كانتتتوالي بشكل شبه يومي طلباً لحلوى الفصدق.

يقول بهاء صانع الحلويات العربية: أن هذا النوع من الحلويات هو أكلات نابلسية شعبية بحيث نحاول الحفاظ عليها كنوع من الحفاظ علىالتراث الفلسطيني وهي ليست فقط محبوبة عند النابلسيين بل في جميع مناطق الضفة الغربية ومناطق 48.

كما يروي بهاء: العمل الخاص له مميزاته ولكن أيضا له صعوباته وتحدياته خاصة إذا كنت على عربةٍ أتجول بها، في الشوارع العامة فيظل الاحوال الجوية.

يلقب الناس بهاء الطُشطش بصاحب محل حلويات الغلابة، نظراً للأسعار القليلة التي يبيع بها زبائنه، والأشخاص الذين لا يملكون نقوداًيعطيهم بشكل مجاني، المهم بالنسبة له هو إرضاء زبائنه والابتسامة في وجوههم.

وأضاف الطُشطش: يحتار الكثير من الأشخاص ما بين استقرار الوظيفة والاستقلال بعمل خاص لكن الطموح والرغبة في إثبات الذاتوالنجاح تعتبر من أهم العوامل التي بتدفع الانسان لتحقيق أهدافه ولذا قرر بهاء أفتتاح محل صغير له في أنحاء البلدة القديمة.

ويختم بهاء لوطن: لكل من يفكر في فتح مصلحة تجارية خاصة " كن شجاعاً واتخذ القرار، ادرس جيداً مشروعك ويجب أن تكون مستعداًلكل المفاجآت التي سوف تواجهك، وتحلى بالصبر وفي النهاية ستنجح بالتأكيد".