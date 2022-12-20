"الاحصاء": ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال تشرين أول بنسبة 8 %

وطن: ذكر جهاز الاحصاء الفلسطيني ان الصادرات السلعية ارتفعت خلال شهر تشرين أول الماضي بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 138.2 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الصادرات إلى دولة الاحتلال خلال شهر تشرين أول من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، علما ان الصادرات الفلسطينية الى دولة الاحتلال شكلت خلال شهر تشرين اول الماضي 84% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية، بينما تضاعفت الصادرات إلى باقي دول العالم مقارنة مع الشهر السابق، وبلغ مجملها 22.2 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية

وانخفضت الواردات خلال شهر تشرين أول من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 10% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 686 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات من دولة الاحتلال خلال شهر تشرين أول من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من دولة الاحتلال 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2022. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.



الميزان التجاري

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 6% خلال شهر تشرين أول مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 547.8 مليون دولار أمريكي.