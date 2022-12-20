عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى في ثالث ايام مايسمى عيد"الأنوار" العبري

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض التضييق والإجراءات المشددة التي تعيق وتعرقل دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، في ثالث أيام ما يسمى عيد "الأنوار-الحانوكاة" العبري.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطية مشددة، ودنسوا باحات المسجد بطقوسهم التلمودية العنصرية، وجولاتهم الاستفزازية.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال نشرت قواتها في القدس القديمة وعند ساحة البراق والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، لحماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى خلال أيام ما يسمى عيد "الأنوار" التي تنتهي الاثنين المقبل.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ساحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت عددا من الشبان من داخل المسجد، كما نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في المسجد الأقصى وعند أبوابه.

ونصبت الحاخامية الرسمية بالتعاون مع ما يسمى "صندوق تراث الحائط الغربي"، وبلدية الاحتلال في القدس، شمعدان الاحتفال المركزي في ساحة البراق غرب الأقصى، وأعلنت أن إشعال الشمعدان يتم كل يوم طيلة أيام ما يسمى عيد الأنوار.