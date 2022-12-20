الاستيلاء على أراضٍ لصالح محطة للقطار تربط جنين مع العفولة

وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن اللجنة اللوائية للتخطيط الإسرائيلية ستعقد اليوم الثلاثاء جلسة للنظر في اعتراض اللجنة المحلية في المقيبلة وأهالي القرية، على مخطط جديد لسلطة القطارات الإسرائيلية والمسمّى بـــ"قطار العفولة– جنين".

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم اليوم البحث في الاعتراض على خطة للاستيلاء على 1700 دونم من أراضي قرية المقيبلة داخل أراضي الـ48 في مرج ابن عامر والقريبة من جنين لصالح احياء خط للقطار بين العفولة وجنين، وإقامة محطات للحافلات ومعبر حديث للحدود، شمال الخط الأخضر والأرض تعود لسكان القرية.

وأشارت إلى أنه وفق ادعاء الداخلية الإسرائيلية، فإن البنية التحتية في المنطقة لها أهمية استراتيجية لمستقبل المنطقة وتطويرها لتمكن في المستقبل نقل الحاويات من ميناء حيفا والعفولة الى المنطقة الصناعية المقام حاليا شمال جنين.

وقال سكان المقيبلة ان الهدف من ذلك الاستيلاء على 50% من أراضينا وحكومة الاحتلال تحاربنا، لأننا نخوض معركة البقاء.

يذكر أن خط سكة الحديد بين جنين والعفولة أقيمت عام 1912 بالتعاون بين تركيا وألمانيا وصولا الى نابلس وكان من المقرر ان تصل الى القدس.