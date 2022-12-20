الرئاسة والقوى والاوساط الفلسطينية تنعى الشهيد الاسير ناصر ابو حميد

وطن: نعت الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزاراء ومختلف القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات والاوساط الشعبية الشهيد الاسير ناصر ابو حميد الذي ارتقى فجرا اليوم الثلاثاء، متاثرا باصابته بمرض السرطان وجراء الاهمال الطبي في سجون الاحتلال.

ونعى الرئيس محمود عباس، إلى أبناء شعبنا والمناضلين وأحرار العالم، الشهيد الأسير القائد البطل ناصر أبو حميد، الذي استشهد اليوم جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي".

وتقدم الرئيس عباس من والدة الشهيد ناصر والدة الشهداء والأسرى والجرحى المناضلة الصلبة أم ناصر أبو حميد ومن أسرته المناضلة، هذه الاسرة التي شكلت نموذجا للتضحية والصمود، بأحر العزاء والمواساة.

وحمّل الرئيس الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو حميد، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الاسرى.

كما ونعى رئيس الوزراء محمد اشتية، الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) الذي استشهد فجر اليوم الثلاثاء، في مستشفى إسرائيلي، متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

رئاسة الوزراء

وقال رئيس الوزراء: "أنعى باسمي وباسم الحكومة إلى شعبنا الفلسطيني بالوطن والشتات الأسير القائد ناصر أبو حميد، الذي استشهد جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

وتابع: "نعزي أم ناصر، الصابرة الثابتة، وعائلتها، كما نعزي أنفسنا وشعبنا بفقدان مناضل وابن بارٍ بفلسطين، ضحى بحريته من أجل كرامة وحرية شعبه ووطنه".

المبادرة الوطنية الفلسطينية

ونعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الشهيد ناصر ابو حميد وقالت بان "الاهمال الطبي المتعمد و الانتقامي أدى الى استشهاده فيما يمثل جريمة نكراء و وصمة عار على جبين حكام إسرائيل و الصامتين على جرائمهم". وأدانت حركة المبادرة جريمة الاهمال الطبي المتعمد التي يعاني منها مئات الأسرى و أسفرت عن استشهاد الاسير ابو حميد في سجون الاحتلال بعد أن أنهكه مرض السرطان و مضاعفاته الخطيرة لفترات طويلة.

و قالت: "إن فلسطين تودع اليوم ناصر ابو حميد شهيدا في الأسر و قد عرفته شوارع مخيم الامعري مسقط رأسه و المدن و القرى الفلسطينية كأحد ابرز القادة الابطال في الانتفاضة الشعبية عام ١٩٨٧ م و الانتفاضة الثانية قائدا لكتائب شهداء الأقصى ، و قد زج به في سجون الاحتلال مع أشقائه الاربعة: نصر و شريف و محمد و إسلام ، و قد حكموا جميعا بالسجن المؤبد لعدة مرات و حرمهم الاحتلال من وداع شقيقهم عبد المنعم عندما استشهد امام والدتهم المريضة الصابرة و قد عانت الامرين جراء حرمانها من أبنائها و هدم منزلهم خمس مرات متتالية".



و نددت حركة المبادرة بهذه الجريمة التي تضاف لسجل طويل من الجرائم بحق أسرانا البواسل الذين يتعرضون لسياسة ممنهجة من الاهمال الطبي المتعمد و العزل الانفرادي و الحرمان من أبسط الحقوق التي كفلتها كافة الاعراف و المواثيق الدولية و بالتحديد وثيقة جنيف الثالثة، كما قالت في بيان اصدرته اليوم.

وطالبت بملاحقة و معاقبة المجرمين و محاكمتهم في المحاكم الدولية، وقالت بأن "هذه الجريمة البربرية التي ارتكبها الكيان العنصري الفاشي وصمة عار على جبين الاحتلال و على جبين الصامتين في المجتمع الدولي و في كل مكان و على الهيئات الدولية القانونية و الحقوقية و الإنسانية أن تتحمل مسؤولياتها إزاء حماية الاسرى في سجون الاحتلال و معتقلاته و درء المخاطر عنهم و الضغط على حكومة الاحتلال لتوفير سبل الرعاية الصحية و الاهتمام الطبي" مشيرة الى انه باستشهاد ناصر يرتفع عدد الشهداء الاسرى في سجون الاحتلال الى ٢٣٣ شهيدا منهم ٧٨ استشهدوا جراء الاهمال الطبي.

ودعت حركة المبادرة الى "توسيع حملات التضامن و الاسناد لاسرانا البواسل و فضح الانتهاكات و الجرائم و السياسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال بحقهم".

الجبهة الديمقراطية

ونعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان اصدرته اليوم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال بعد ان أمضى أكثر من ثلاثين عاما في الأسر.

وقالت الديمقراطية "اننا في الوقت الذي ننعى فيه الشهيد ناصر الذي التحق بقافلة شهداء الحركة الاسيرة وشهداء شعبنا ومقاومته الباسله، نتقدم إلى والدة الشهيد الصابرة المناضلة ( ام ناصر) وذويه والى شعبنا بأحر التعازي والمواساة، فإننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الشهيد ناصر بسبب سياسة الإهمال الطبي ورفض الإفراج عنه للعلاج برغم المناشدات الإقليمية والدولية".

حزب الشعب

ونعى حزب الشعب الفلسطيني الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بسرطان الرئة، ودعا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وقال الحزب في بيان، بان دولة الاحتلال الاسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو حميد لرفضها المتواصل الإفراج عنه من أجل تدارك تدهور وضعه الصحي في الوقت الذي كانت تتعمد عدم تقديم العلاج اللازم له، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحي واستشهاده، علماَ ان الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج هو عملية ممنهجة وصناعة إسرائيلية لقتل أسرانا.

كما أكد حزب الشعب في بيانه على ضرورة ملاحقة دولة الاحتلال على جرائمها معتبرا استشهاد أبو حميد في سجون الاحتلال جريمة حرب بامتياز يجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الحزب جماهير شعبنا لمواصلة وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال نصرة لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال ورفضا لسياسته العنصرية ضد شعبنا، وتقدم من عائلة الشهيد والحركة الاسيرة وعموم شعبنا باحر التعازي لاستشهاد الاسير ابو حميد.



مؤسسة ياسر عرفات

ونعت مؤسسة ياسر عرفات لجماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم ارتقاء الشهيد البطل الأسير ناصر أبو حميد (1972-2022) من جراء الإهمال الطبي للاحتلال الإسرائيلي، وتوجهت من والدته وعائلته بخالص العزاء مجددة العهد والوفاء للشهداء واستمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال وإطلاق سراح كافة أسرى الحرية كما جاء في بيان اصدرته بهذا الخصوص.

حزب "فدا"

ونعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الأسير والقائد والمناضل ناصر أبو حميد الذي أعلن عن استشهاده فجر اليوم الثلاثاء في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ نتيجة لسياسة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) التي نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه على مدار سنوات اعتقاله، ما تسبب بإصابته بسرطان الرئة وظلت هذه الادارة الصهيونية الفاشية ترفض الاستجابة للطلبات المتكررة للإفراج عنه كما جاء في بيان اصدره اليوم.



وأضاف "فدا" أن ناصر أبو حميد، المحكوم بالسجن 7 مؤبدات و 50 عاما قضى منها 30 عاما، "سطر صفحة مشرقة من النضال الوطني الفلسطيني سواء في الانتفاضة الأولى التي كان أحد أبرز المناضلين فيها أو في الانتفاضة الثانية التي اعتقل في أوج عطائها عام 2002، وحين ترجل فجر اليوم شهيدا تكون فلسطين والحركة الوطنية الفلسطينية جمعاء وكل الأحرار والشرفاء في الأمة العربية والانسانية قاطبة قد خسروا فارسا نبيلا وشجاعا ناضل بكل بسالة من أجل حرية وطنه وكرامة شعبه ودحر طول احتلال عرفه التاريخ المعاصر".