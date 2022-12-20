الإضراب يعم محافظات الوطن حدادا على روح الشهيد أبو حميد

وطن: عم، اليوم الثلاثاء، الإضراب محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة؛ تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الشهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد.

واستشهد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

ودعت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، ابناء شعبنا الى الاضراب العام والشامل في محافظة رام الله والبيرة اليوم، ولمسيرات منددة بعملية اغتيال القائد ناصر أبو حميد.

وفي القدس، نعت حركة فتح اقليم القدس الشهيد الأسير ناصر ابو حميد، الذي أعلن عن استشهاده فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي مارسته سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقه بعد إصابته بالسرطان.

وأعلن الإقليم في بيان الحداد العام والشامل في محافظة القدس، واعتبار اليوم يوم غضب مع المحتل.

وأعلنت حركة التحرير الوطني فتح إقليم بيت لحم عن الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء، حدادا على استشهاد االاسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وأعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الاسرى المحررين والقوى الوطنية في محافظة بيت لحم عن وقفة في ساحة المهد رفضل لجريمة القتل الطبي التي تعرض لها الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وفي جنين، أعلنت القوى الوطنية والاسلامية عن إضراب شامل في محافظة جنين، لا يشمل المدارس والصحة.

وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الإضراب حدادا على الشهيد الأسير ناصر أبو حميد بعد الحصة الثالثة وبعد الساعة 11 في المديريات والوزارة ومدارس رام الله ومديريتها.