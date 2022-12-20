التوتر يعم السجون والاحتلال يدفع بتعزيزات تحسباً لأي انفجار ردًا على استشهاد أبو حميد

وطن: تشهد سجون الاحتلال حالة من التوتر في أعقاب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) جراء سياسة الإهمال الطبي.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسرى في كافة سجون الاحتلال أعلنوا الحداد ثلاثة أيام مع إرجاع وجبات الطعام.

ومع اعلان خبر استشهاد الاسير ابو حميد بدأ الاسرى بالتكبير والطرق على الابواب داخل السجون.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى العديد من السجون تحسبًا لانفجار حقيقي ردًا على استشهاد أبو حميد.