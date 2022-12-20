الأسد المقنع .. من هو الأسير الشهيد ناصر أبو حميد؟

وطن: حقتت أمنيتها الاخيرة بزيارته ورؤيته ووداعه.. قبلته للمرة الاخيرة، عانقته ولم تكفها الدقائق لإتمام الوداع الأخير.. أم ناصر تمكنت أمس من زيارة نجلها البكر ووداعه رغم انه كان في غيبوبة..

كانت تتوقع استشهاده بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في منحى الخطر الشديد.

ناصر في سطور..

* فدائي فلسطيني من قرية السوافير المهجرة عام 1948، قرب مدينة اسدود شمال قطاع غزة.

* ولد في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1972 في مخيم النصيرات في غزة.

* قائد ميداني في الانتفاضتين.

* أبرز قيادات الحركة الأسيرة وأمضى ما مجموعه 33 عاماً داخل الأسر.

* نشأ وترعرع في مخيم الأمعري في مدينة رام الله.

* بدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث اعتقل أول مرة وكان يبلغ من العمر 12 عامًا.

* تعرض لعدة اصابات بالرصاص ومحاولات اغتيال وأُصيب بإصابات بليغة.

* اعتقاله الاخير كان عام 2002، وحكم عليه بالسّجن المؤبد سبع مرات وخمسين عامًا.

* تعرض لجريمة طبية عام 2021 وتمثلت بتركه فريسة لسرطان الرئة.

* ترك خلفه أربعة أشقاء داخل سجون الاحتلال وهم ( نصر، ومحمد، وشريف، وإسلام ) وجميعهم محكومين بالمؤبد - مدى الحياة.

* كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال وأمضوا سنوات طويلة داخل الأسر.

* قدمت أسرته شهيداً وهو شقيقه عبد المنعم أبو حميد.

* هدم منزلهم خمس مرات.

* باستشهاد القائد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 233 شهيداً.

* لا معلومات حتى اللحظة عن تسليم جثمانه، وهناك متابعة من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين وهيئة الشؤون المدنية.