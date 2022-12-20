اشتباكات باقتحام الاحتلال بيت لحم ومحاصرة منزل أسير محرر

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي معالي ببيت لحم، وحاصرت منزل الأسير المحرر عياد الهريمي، ونادته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وذكرت ذات المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت في المكان وبمحيط منزل الهريمي المطلوب للاحتلال الإسرائيلي، وسمع دوي انفجار ضخم هز المنزل ناجم عن قذيفة انيرجا على ما يبدو، أعقبه تصاعد الدخان وسط تواجد مكثف لقوات الاحتـلال في منطقة واد معالي.

هذا وأجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش داخل المنازل المجاورة لمنزل المطارد الهريمي، وسط تقارير إسرائيلية عن فشل محاولة اعتقاله، لكن حتى كتابة هذا الخبر لم يتم التعرف على مصير الهريمي.