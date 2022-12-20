الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة

وطن: نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.

وطالت هذه الاعتقالات ثمانية مواطنين من عائلة الهريمي في بيت لحم وهم :

الشاب حمزة (24 عاما) وشقيقه عيسى خالد الهريمي (22 عاما)، ويوسف جمال الهريمي (25 عاما)، وأحمد نادر الهريمي (25 عاما)، وخالد عياد الهريمي (45 عاما)، وطارق محمد الهريمي (20 عاما)، وشادي محمد الهريمي (24 عاما)، ونادر محمد عياد (51 عاما)، بعد دهم منازلهم وتكسير محتوياتها في منطقة وادي معالي وسط بيت لحم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة جنين وبلدة قباطية بالمحافظة هما:

عدي الشيخ ابراهيم من مدينة جنين، وقيس فيصل الشايب سباعنة من قباطية بعد ان دهمت منزليهما