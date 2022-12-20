الطقس: انخفاض على الحرارة اليوم مع بقائها اعلى من المعدل

وطن: يكون الجو اليوم الثلاثاء صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاربعاء : تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا رطبة لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا نهارا باردا ليلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .