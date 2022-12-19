بعد التمكن من زيارته.. الأسير أبو حميد في غيبوبة ووضعه الصحي خطير وحرج جدا

وطن: أكد ناجي أبو حميد، شقيق الأسير ناصر أبو حميد، أن شقيقه ناصر يرقد في مستشفى "اساف هروفيه"، في غيبوبة، وأن وضعه الصحي خطير وحرج جدا.

وقال نادي الأسير، في بيان مقتضب، الليلة: "انتهت قبل قليل عائلة الأسير القائد ناصر ابو حميد من زيارته في مستشفى "اساف هروفيه"، وبحسب شقيقه ناجي فإن ناصر في غيبوبة، كما ونقل عن الطبيب المشرف على حالته، أن ناصر وصل من سجن "الرملة" وهو في غيبوبة، والأمل ضئيل أن يخرج منها، كما أن الأمل ضئيل أن يصمد أكثر".

وقالت عائلة الأسير ناصر أبو حميد، في تصريحات صحفية: لقد ودعنا ناصر في المستشفى وهو في حالة صعبة جداً، ورغم الحالة الصحية الحرجة التي يعاني منها ناصر إلا أنه يقبع تحت الحراسة المشددة بالمستشفى، وأن الطاقم الطبي أبلغنا أن ناصر لا يمكن أن يعود لوعيه.

وكان الصليب الأحمر الدولي قد أجرى ترتيبات عاجلة لزيارة والدة الأسير ناصر أبو حميد وأشقائه له في مستشفى "أساف هروفيه".

وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيان لها، إن حالة الأسير المريض بالسرطان أبو حميد حرجة جدا، وأن الغيبوبة التي دخل بها مقلقة.

وكان الأسير أبو حميد دخل في غيبوبة ظهر اليوم، وقد جرى نقله من سجن "عيادة الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ.