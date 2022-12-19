الزبابدة تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد

وطن: احتفلت بلدة الزبابدة جنوب جنين، مساء اليوم الإثنين، بإضاءة شجرة الميلاد، إيذانا بحلول أعياد الميلاد المجيدة، تحت رعاية محافظ جنين أكرم الرجوب، واللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين.

ونقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، في كلمته، تحيات الرئيس محمود عباس وتهانيه بحلول أعياد الميلاد المجيدة.

وقال: "نقف اليوم هنا لنحتفل بإنارة شجرة الميلاد، ونحن نحمل رسالتين: الأولى إلى الاحتلال "والحكومة الإسرائيلية الجاري تشكيلها"، ونقول إن كل مساعيكم ستفشل أمام إرادة وصمود شعبنا، ولن تثنينا جرائمكم عن الاحتفال بأعيادنا الوطنية المسيحية والإسلامية، وسيبقى شعبنا كهذه الشجرة غرسا صامدا متجذرا في هذه الأرض المقدسة، وسنبقى الأوفياء في دفاعنا عن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة أمام الهجمات الاستيطانية المتطرفة والاقتحامات المتكررة، والاعتداء على رجال الدين".

وأضاف خوري أن الرسالة الثانية للعالم أجمع، هي أن شعبنا يحتفل ويفرح ويحمل لكم رسالة السلام التي جاء بها ابن فلسطين سيدنا المسيح.

من جانبه، قال المحافظ الرجوب، في كلمته خلال الحفل، إن شعبنا موحد ومصر على المضي قدما في نضاله الوطني العادل من أجل تحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والإفراج عن أسرانا وعودة مبعدينا ولاجئينا إلى أرض الوطن.

وأكد الرجوب أن هذا العيد هو عيد وطني بامتياز، داعيا إلى انتزاع الفرح والسرور والأمل والمحبة والسعادة رغم منغصات الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا.

من جانبهما، أكد راعي دير اللاتين بطرس حجازين، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، على وحدة الدم الفلسطيني الإسلامي المسيحي، وأن الزبابدة ستبقى دوما مثالا للتآخي والتعايش.

وشددا على أن شعبنا سيبقى يحمل راية المحبة والسلام ويقاوم من أجل تحقيق الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام في أرض السلام.

وقبل حفل إضاءة الشجرة، تفقد خوري مشاريع ترميم كنيسة الأرثدوكس، وصيانة الكنيسة الأسقفية، كما اجتمع مع محافظ جنين، ورجال الدين في بلدة الزبابدة ورئيس البلدية.

وحضر الحفل رئيس البلدية عفيف حنا، ونائب قائد منطقة جنين محمد بزور، ورجال دين، وأمين سر إقليم "فتح" في جنين، عضو المجلس الثوري عطا أبو رميلة، وشخصيات وطنية ورسمية وقادة المؤسسة الأمنية بالمحافظة.

وتخلل الحفل مسيرة كشفية وتقديم فقرات شعرية وفنية.