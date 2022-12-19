إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال في حي بطن الهوى بسلوان

وطن: أصيب العشرات من سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء الاثنين، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب منازل السكان.

وقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية صوب السكان ومنازلهم بشكل عشوائي.

وأضاف أن قنابل الغاز دخلت إلى عدة منازل بينهم منزله، ما أدى إلى تضرره وعائلته وعدد من السكان.

ولفت إلى أن السكان تفاجأوا بإغلاق قوات الاحتلال الشارع الرئيس في حي بطن الهوى، وإطلاق القنابل والأعيرة المطاطية صوب السكان لحماية المستوطنين.

المصدر: (صفا)