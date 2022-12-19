الفائزون بحملة الصيف من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي يشاهدون ربع نهائي المونديال في قطر

وطن: شاهد الفائزون العشرة ومرافقيهم في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة الربع النهائي في كأس العالم قطر 2022 بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، تنفيذاً لحملة جوائز شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي والمتمثلة برحلة إلى قطر ضمن حملة الصيف 2022 "افتح واربح.. رحلات لكأس العالم في قطر أو واحدة من ملايين الجوائز الأخرى".

وكان الفائزون العشرة مع مرافق لكلٍ منهم قد انطلقوا من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى قطر لمشاهدة مباراة ربع نهائي المونديال، وقد تكفلت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بكافة تكاليف الرحلة من وإلى قطر إلى جانب تكاليف الإقامة في الفنادق وتوفير تذاكر المباراة بالإضافة الى توظيف شركة متخصصة للرحلات لمرافقة الفائزين بكافة الفعاليات في قطر. كما اشتملت الرحلة على برنامج ترفيهي غني للرابحين من خلال تنظيم رحلات بحرية وأخرى برية للتعرف على تضاريس ومعالم دولة قطر المستضيفة للبطولة، بالإضافة إلى زيارة منطقة عشاق الكرة المستديرة "Fans Zone".

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي، "إن هذه الرحلات للرابحين مع شركة المشروبات الوطنية هدفت إلى تمكين المواطن الفلسطيني من معايشة هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرضٍ عربية"، كما أوضح الهندي حرص الشركة على توفير برنامجٍ غني للرابحين المسافرين ومرافقيهم حتى يستمتعوا بالحد الأقصى من خلال الرحلة والتعرف على الدوحة ومعاينة كل ما يتعلق بتنظيم البطولة في الملعب وخارجه.

كما اعتبر الهندي أن شراكة شركة كوكاكولا العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجعل من حلم الجماهير حقيقة على الأرض، مؤكداً أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي تسعى دائماً إلى إشراك الجماهير في هذا الحدث العالمي وقد سبق للشركة استضافة النسخة الأصلية لكأس العالم وأتاحت للمواطنين استكشاف الكأس الذهبية في نسختين سابقتين للبطولة.

بدوره عبر الفائز من مدينة غزة منصور جمال عن شكره لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي على هذه الجائزة وتمكينه من مشاهدة هذه المباراة العالمية بين انجلترا وفرنسا، وقال جمال "الرحلة فاقت كل التوقعات إذ أنها لم تكن رحلة لمشاهدة المباراة، فقد كانت أيضاً رحلة سياحية تجولنا فيها بأسواق قطر وخرجنا برحلةٍ بحرية وتعرفنا على الكثير من الجنسيات المجتمعة بالدوحة لهذه المناسبة"، مشيداً بالمستوى العالي من تنظيم وترتيب للفعاليات التي حظوا بها على مدار أيام الرحلة.