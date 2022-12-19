نقابيون يطالبون بضرورة تفعيل دور الهيئات العامة للنقابات العمالية لتكون اكثر قربا من ممثليها



وطن: طالب نقابيون بتوضيح الدور الرسمي للهيئات الادارية للنقابات وتوضيح العلاقة مع دائرة علاقات العمل في وزارة العمل ودورها في تسهيل السبل لتشكيل النقابات في اطار القانون الذي يتيح حرية التنظيم النقابي واستقلالية وديمقراطية النقابات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول "الحقوق والحريات النقابية" بمشاركة 14 نقابيا يمثلون قطاعات عمل مختلفة، بهدف الاطلاع والتعاون مع النقابات الشريكة حول الوضع العام للتنظيم النقابي من خلال استعراض المعوقات وايضا سبل النجاح ان وجدت وطبيعة العلاقة بين النقابات العاملة داخل المؤسسات سواء كانت في اطار القطاع الخاص او المجتمع المدني والهيئات المحلية او حتى الحكومية من صعوبات في ممارسة حقها في تمثيل العمال حيث استعرضت كل نقابة مسيرتها منذ التاسيس وما تواجههة في مسيرة عملها من معوقات.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل دور الهيئات العامة لتكون اكثر قربا من ممثليها وفي اطار علاقة الشراكة والتمثيل الحقيقي والجاد، وتفعيل دور لجان العلاقات العامة في النقابات لتقوم بالدور المنوط بها بشكل فاعل، وتنظيم ورشة عمل موسعة وبمشاركة نقابية واسعة بحضور ممثل عن وزارة العمل للرد على بعض الاشكاليات في تشكيل النقابات، وان تعمل النقابات مجتمعة على انشاء قاعدة بيانات تكون متاحة لكافة النقابيين حول النقابيين والنقابات.

وناقش المشاركون دور وزارة العمل والجهات الرسمية المختلفة تجاه الحركة النقابية مؤكدين على ضرورة اقع القوى السياسية بوجوب استقلالية العمل النقابي عن العمل السياسي، حيث يتوجب ان يكون العمل النقابي مستقلا وديمقراطيا وملتزما بشروط التعددية .

واستعرض المدرب في المركز عمر طقز، ملخص النقابات الشريكة كفئة تستفيد من انشطة المركز ومدى ما حققته وما هي طموحاتها والانجازات التي تتطلع اليها، مستعرضا وضع التنظيم النقابي وخاصة الوضع القانوني من خلال تجربته الخاصة.

وقال تبين خلال نقاش اوضاع النقابات ان العمل النقابي في مختلف القطاعات لا زال يعاني من الضعف العام بسبب عزوف الافراد في كافة القطاعات وبنسب مختلف عن الانخراط فيه كجزء من ثقافة التطوع.

في حين عزا البعض هذا العزوف الى تدني الفهم العام لدى اصحاب العمل او حتى جهات العمل لاستيعاب تشكيل نقابة داخل المنشاة تمثل العمال، وعزوف اعضاء الهيئات العامة عن التقدم الى المواقع القيادية والرضى باستمرار المناصب بايدي مجموعة محددة او شخص محدد داخل النقابة.

واشار المشاركون الى ان بعض النقابات حققت نجاحات ملموسة في ظل هيئة ادارية بالمنشاة متعاونة ومتفهمة للعمل النقابي وتمثيل العمال.