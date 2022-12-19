مواطنون ينتزعون قراراً بوقف الاستيلاء على أرضهم في بيت لحم

وطن: انتزع مواطنون، قرارًا من محكمة الاحتلال الاسرائيلي يُوقف الاستيلاء على أرضهم في بلدة نحالين غربي بيت لحم.

وقال مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم إن ثلاثة مواطنين من بلدة نحالين تمكنوا من الحصول على قرار يلغي إخطار سابق من محكمة الاحتلال يقضي بإخلاء أراضيهم في منطقتي "القاعة" و"الثغرة".

وأضافت الهيئة أن المواطنين الثلاثة عزات شكارنة، وإبراهيم نجاجرة، وتيسير شكارنة تابعوا قرار الإخلاء ورفعوا دعوى لدى محكمة الاحتلال مدعومة بالأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض.