كريم بنزيما يعتزل اللعب الدولي مع فرنسا

وطن: أعلن لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما نهاية مسيرته مع منتخب بلاده في رسالة نشرها على حسابه على "تويتر".

جاء ذلك غداه خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني في ختام منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022 على حسابه "بذلت الجهود وارتكبت الأخطاء التي كان يجب أن ارتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي وقصتنا وصلت إلى نهايتها".

واضطر بنزيما، الذي يلعب لصالح نادي ريال مدريد، إلى الانسحاب من مونديال قطر في اللحظة الاخيرة قبل انطلاقه بعد إصابته في الفخذ في التدريبات قبل ثلاثة أيام فقط من المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي أمام أستراليا.