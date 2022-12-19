الإغاثة الزراعية تعمل على تطوير مشاريع مدرة للدخل

رام الله - وطن: عملت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية (على تطوير 12 مشروع مدر للدخل ومتخصص في القطاع الزراعي في قطاع غزة من خلال تقديم الدعم المادي والفني للمشاريع، وذلك ضمن مشروع "بناء الصلادة الاقتصادية لقطاع غزة" الممول من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ مؤسسة اوكسفام بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مرنة وشاملة ومستدامة في قطاع غزة.

وساهمت الإغاثة الزراعية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ النشاط، بتطوير دفيئات زراعية، ومزارع دواجن، ومشروع تصنيع غذائي، ومشاريع أغنام وفق مواصفات فنية عالية وذلك من خلال تزويدهم بالمعدات والآلات والمواد الخام اللازمة.

وبينت أن هذا النشاط سيعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ودعم استقرارهم وذلك من خلال تأهيل وتطوير المشاريع ورفع قدراتهم.

وعملت الإغاثة على تقديم الخدمات الارشادية اللازمة لأصحاب المشاريع للمساعدة في تجاوز التحديات التي تواجههم، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من المنح واستدامة المشاريع.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النشاط سيتم تنفيذه على عدة مراحل في مختلف محافظات قطاع غزة حيث سيتم تقديم الدعم لعدد 55 مشروع مدر للدخل وذلك من خلال تزويدهم بالمعدات والآلات والمواد الخام اللازمة لإقامة وتطوير مشاريعهم.