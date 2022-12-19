"شؤون الأسرى": تدهور الحالة الصحية للأسيرين "زيتاوي" و"أبو عمير"

رام الله - وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن هناك إهمالاً طبياً متعمداً، تمارسه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين، يتمثل بحرمانهم من الرعاية الطبية، واستخدام التعذيب النفسي والجسدي، ووضعهم في زنازين تفتقر لمقومات الحياة الآدمية، ما يزيد من تفشي الأمراض بينهم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنه بعد زيارة محاميتها شيرين العراقي لسجن "مجدو" تبين وجود المريضين الأسير كميل زيتاوي من قرية زلفة القريبة من أم الفحم في الداخل المحتل، والذي يعاني من أوجاع دائمة في الرأس، وبعد فحصه في المستشفى ظهر وجود ورم في الرأس، ما يستدعي إجراء مزيداً من الفحوصات والصور الطبية المتقدمة.

وبينت أن الأسير أحمد أبو عميرة من مخيم جنين، يعاني من تجمع مياه على الرئتين، وأجريت له جراحة في مستشفى "العفولة"، رافقها تركيب صمام، لإخراج نسبة المياه الزائدة من جسمه، وعلى رغم أن وضعه الصحي خطير تم اعادته لمعتقل "مجدو".

ولفتت إلى أن هيئة إدارة سجون الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن الإهمال الطبي بحق المعتقلين، مطالبة المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، القيام بواجبهم تجاه قضية المعتقلين.

يذكر أنّ الأسير أبو عميرة متزوج وأب لخمسة أبناء، وسبق اعتقاله في 25 من آذار/ مارس الماضي، وما يزال موقوفًا.