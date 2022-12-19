القوات الروسية تسيطر على مدينة بدونيتسك وتقصف كييف بالمسيرات

وطن: حققت القوات الروسية في دونيتسك، شرقي أوكرانيا، تقدما في عدد من المناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتصدت لعدد من صواريخ هيمارس أطلقت باتجاه الأراضي الروسية، فيما شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف منطقة كييف.

وفي التفاصيل فقد أعلنت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك عن سيطرة القوات على مركز مدينة ماريانكا، وأخلتها من القوات الأوكرانية.

وأعلن زعيم "الانفصاليين الموالين لموسكو" في منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية سيطرت على ماريانكا وعلى المرتفعات التي اتخذتها القوات الأوكرانية مقرا لها.

وأشار بوشيلين، في تصريحات عبر قناة "روسيا 24"، إلى أن قوات كييف بقيت في جزء صغير من المدينة وأن العمل جار على تحريره، بعد ذلك سيتم العمل على تحرير مدينة كراسنوغوروفكا مباشرة.

وأضاف بوشيلين في تصريحاته أن القوات الروسية تزيد من المساحات التي تسيطر عليها في دونيتسك، وقال:

بالنسبة لاتجاه أفدييفسك، فتركز القوات الروسية جهودها على تحرير قرية بيرفومايسكي، ما سيفسح المجال لتحرير المزيد من الأراضي.

وما زالت القوات الأوكرانية، تشن هجمات مضادة في منطقة مايورسك، لكن الوحدات الروسية تصمد أمامها، وتتقدم باتجاه دزيرجينسك، وأن العمل جار على تحرير قرية ياكوفليفكا في محور دونيتسك.

وشدد على أهمية مدينة تشاسوف يار في محور أرتيوموفسك، حيث نشرت القوات الأوكرانية قواتها الهجومية.

(المصدر - سكاي نيوز)