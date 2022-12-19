الاحتلال: عملية الدهس في تل أبيب كانت على خلفية قومية

وطن: اعلنت سلطات الاحتلال رسميا بأن عملية الدهس الأخيرة في تل أبيب كانت بدوافع وطنية وانتقامًا لاغتيال الشهيد مجاهد حامد في سلواد.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال ستقدم لائحة اتهام ضد علي حامد 31 عاماً من سلواد بتهمة تنفيذ عملية دهس قبل أسبوعين في مدينة تل أبيب.

ولفتت ان شرطة الاحتلال بمساعدة جهاز الشاباك انهيا التحقيق.

وحسب الاعلام العبري تبين ان حامد قاد مركبة مشطوبة وكان يقود بسرعه ودهس سائق دراجة نارية وذلك انتقاما لاغتيال ابن عمه الشهيد مجاهد حامد.