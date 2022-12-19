الاحتلال يحكم على الاسير الجريح باسل شوامرة بالسجن 15 عاماً

وطن: أصدرت محكمة احتلالية اليوم الإثنين، حكما بالسجن 15 عاما ونصف العام، على الأسير الجريح باسل شوامرة (17عاما)، من قرية دير العسل الفوقا قضاء الخليل بتهمة تنفيذ عملية طعن في القدس اسفرت عن اصابة اثنين من المستوطنين.

ووجهت سلطات الاحتلال للاسير شوامرة له تهم "الشروع في القتل"، والانتماء إلى "منظمة إرهابية" والتحريض على "الإرهاب".

وزعمت في لائحة الاتهام أنه في يوم الثالث عشر من أيلول 2021، نفذ شوامرة عملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة القدس المحتلة، أدت إلى إصابة اثنين من المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلق النار على شوامرة، وأُصابته بخمس رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، أثناء تواجده في المحطة المركزية غرب القدس في 13 أيلول/ سبتمبر 2021.

ويعاني شوامرة من مشاكلَ وتضرر كبير بالصدر والحوض والكلى والكبد والمثانة، إضافة لقص 26 سم من أمعائه، جراءَ الإصابة.

ونقل شوامرة إلى مستشفى "شعاري تصيدك" بعد اعتقاله ومكث فيه مدة أسبوعين، في حين نقل مؤخرا لـ"عيادة سجن الرملة".

ويتنقل الأسير شوامرة على كرسي متحرك، ويخضع لجلسات علاج طبيعي ويتم تزويده بالمسكنات، حيث يعاني من مشكلة حقيقية بالأعصاب تسبب له صعوبة في المشي.

(المصدر- عرب 48)