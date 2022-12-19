الاحتفال باختتام برنامج "تدريب المدربين" ToT من العاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

وطن: احتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO)) وشركة الموارد لتطوير القدرات البشرية والتنمية "HR&D "، ، أمس في رام الله، بتخريج المشاركين في برنامج "تدريب المدربين" ToT للعاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني TVET ، بمشاركة المستشار الاستراتيجي لوكالة التنمية البلجيكية (Enabel) السيد خالد رجب، وممثلين عن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني ووزارات العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والريادة والتمكين والتنمية الاجتماعية، ومدير عام الشركة السيدة آسيا القواسمي، إضافة إلى حشد من ممثلي المؤسسات العاملة في القطاع الأهلي والخاص، والمتدربين وعددهم نحو 120 مستفيدا في قطاع غزة والضفة.

وجاء تنظيم البرنامج التدريبي ضمن مشروع "”TVET4Future الذي يهدف لزيادة كفاءات التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب في سوق العمل الفلسطيني، الذي تقوم عليه منظمة "اليونسكو" بتمويل من الحكومة البلجيكية عبر وكالة التنمية البلجيكية "Enabel"، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات وكفاءات موظفي التعليم والتدريب المهني والتقني، والموظفين التقنيين والفنيين ليكونوا أكثر قدرة على التعاطي مع احتياجات العمل مع مراعاة اكتساب المعرفة بشكل تراكمي ومتواصل.

وأكدت السيدة نهى بوازير مدير المكتب وممثلة اليونيسكو في فلسطين، على أهمية البرنامج الذي صُمم لاستهداف الكوادر الفنية العاملة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني وريادة الأعمال، بما يشمل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والريادة والتمكين، والتنمية الاجتماعية وصندوق التشغيل، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك الطواقم العاملة في اتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وأشادت بالدور الذي لعبه شركاء المشروع، في تحضير وتنفيذ البرنامج التدريبي الذي يعتبر فريداً من نوعه، عبرَ إجراء مراجعة للأدبيات المتصلة بمحاور التدريب، وعدد من المصادر والأدوات التي تم تطويرها من قبل "اليونسكو"، وأخرى من قبل وكالة التنمية البلجيكية.

وأشارت إلى حيوية مثل هذه البرامج في النهوض بواقع سوق العمل، والتركيز على قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لإحداث التغيير المنشود في هذا السوق وتوفير فرص العمل اللائق للشباب والشابات.

من ناحيتهم، استعرض المتحدثون مزايا البرنامج أمام الحضور، ومن ضمنها التركيز على تطوير مهارات المستفيدين الحياتية "مهارات القرن الحادي والعشرين" مثل إدارة الوقت، وحل النزاعات، والاتصال والتواصل والقيادة، علاوة على المهارات المتعلقة بالشق الرقمي وريادة الأعمال بما في ذلك كيفية توظيف التكنولوجيا في المشاريع، إضافة للمهارات الخضراء، بما يشمل كيفية مراعاة الجوانب البيئية في الأعمال.

وبينت السيدة اسيا القواسمي أن العمل على البرنامج، شكل تجربة استثنائية بالنسبة للشركة، التي تعنى بتقديم استشارات وتوفير حلول للمؤسسات والشركات المختلفة، بما ينعكس إيجابا على هيكلها وبنيتها، ونشاطها.

وأضافت: إن الشركة وجدت لإحداث قفزة نوعية في واقع منظومة العمل الفلسطينية، عبر العناية بشريحة الشباب، التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الوطن، معتبرة أن البرنامج نموذج يمكن البناء عليه في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

وتخلل الحفل، مجموعة من الفقرات، من ضمنها تكريم المستفيدين من البرنامج، وعدداً من المؤسسات الشريكة، التي ساهمت في إنجاحه، وكلمات للمتدربين من جميع المناطق.

وقد حضر الحفل أيضاً عدداً من ممثلي المؤسسات والوزارات الشريكة في المشروع، وأهمها الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني ممثلة بالسيد واثق الحثناوي، وزارة العمل ممثلة بالسيد علي الصاوي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالسيد سامر موسى، وزارة التربية والتعليم ممثلة بالسيدة شيرين بدران، صندوق التشغيل الفلسطيني ممثل بالسيد رامي مهداوي، اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية ممثلة بالسيد محمد طهبوب، واتحاد الصناعات الفلسطينية ممثل بالسيد عودة الزغموري.