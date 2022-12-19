وفد من حماس يلتقي المبعوث الاممي لعملية السلام وينسلاند

وطن: التقى وفدٌ من قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة نائب رئيس الحركة خليل الحية، المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وبحث وفد حماس مع وينسلاند موضوعات متعددة، وفي مقدمتها التداعيات الخطرة التي يتعرض لها شعبنا والقدس والمسجد الأقصى في ظل حكومة الاحتلال المرتقبة ومخططاتها العنصرية الفاشية.

وأكدت حماس، للمبعوث الأممي حق شعبنا وفصائله في مقاومة الاحتلال، وأن السياسات والإجراءات الاستفزازية في القدس والأقصى ستدفع باتجاه عدم السيطرة على الأوضاع.

وطالبت قيادة حماس، المجتمع الدولي، من خلال المبعوث الأممي الخاص، بالكفّ عن سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان على شعبنا ومقدساته.

من جانبه، أشار وينسلاند إلى قلق المجتمع الدولي بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وما أفرزته من قوى متطرفة، وتداعيات ذلك على الصراع وفرص حله سياسيًا.

ودار على هامش اللقاء حديث حول التداعيات الخطرة لاستمرار حصار الاحتلال قطاع غزة وخاصة على القطاعات الإنسانية، وإمكانية تدخل المجتمع الدولي لرفع الحصار ومعالجة تداعياته الكارثية.