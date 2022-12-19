دخول الأسير ناصر أبو حميد بغيبوبة ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه"

وطن: أكّد نادي الأسير ، أنّ الأسير القائد ناصر أبو حميد المصاب بالسّرطان، قد دخل في غيبوبة، وجرى نقله اليوم من سجن "عيادة الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ كل المعطيات الأخيرة التي تتعلق بالوضع الصحيّ للأسير أبو حميد، تؤكّد أنّه وصل إلى مرحلة اللاعودة، وأنّه معرض للاستشهاد في أية لحظة.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين، "إنّ الاحتلال يُصر على الاستمرار بجريمته بحقّ الأسير أبو حميد، عبر استمرار اعتقاله، واحتجازه في سجن "الرملة"، رغم المحاولات التي جرت على مدار الفترة الماضية على الصعيد القانونيّ، وفشلت في محاولة الإفراج عنه، بعد أن رفضت محاكم الاحتلال طلب الإفراج المبكر عنه، ليكون بين أحضان عائلته".

ويأتي هذا التّطور الخطير، بعد أن أكّد الأطباء في بداية شهر أيلول الماضي، على أنّ ناصر في أيامه الأخيرة.

يذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي 2021، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة السّجون في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة جدًا.

وكان ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر قد اكد صباح اليوم لوطن بأن الاطباء الاسرائيليين اوصوا بإطلاق سراح شقيقه المريض ليقضي أيامه الأخيرة بين افراد عائلته.

وأشار ابو حميد الى ان عائلته توجهت الى مختلف الجهات الرسمية والحقوقية والصليب الاحمر كي يتم نقل ناصر الى مستشفى مدني الا ان سلطات الاحتلال تواصل رفض هذا الطلب.

ونوه الى ان حالة شقيقه الأسير ناصر تسير من سيء الى اسوأ، وانه يدخل في شبه غيبوبة، ولا يتلقى الا المسكنات التي يضاعفها الاحتلال كلما ساءت حالته.