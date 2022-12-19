قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيد عدي التميمي

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الاثنين منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط.

وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد التميمي في محيم شعفاط.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال التقطت الصور لمدخل البناية التي يوجد بها المنزل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد صادق سابقا على مصادرة وهدم منزل الشهيد عدي التميمي، الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين، إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة.