واشنطن وتل ابيب تعملان لإحباط اقتراح فلسطيني للأمم المتحدة لتمويل الأونروا تلقائيا

رام الله - وطن: قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان حكومة الاحتلال والولايات المتحدة تعملان سوية في الأمم المتحدة لنسف مبادرة الفلسطينيين التي يمكن أن تغير آلية تمويل وكالة الأونروا التي تتعامل مع "اللاجئين" الفلسطينيين.

ووفقًا للاقتراح الفلسطيني، فإن الأمم المتحدة ستمول أنشطة الأونروا من الميزانية بشكل منتظم، بدلاً من التبرعات التي يتم جمعها من دول العالم كما تم حتى الآن.

وتقدر تكلفة عمليات الأونروا بمليار ونصف مليار دولار في السنة.