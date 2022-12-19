مقاومون ينصبون كمينا لقافلة عسكرية جنوب جنين

رام الله - وطن: أكدت سرايا القدس - مجموعات قباطية، اليوم الاثنين، أن مجاهديها نصبوا كميناً محكماً لجنود الاحتلال على مفترق بلدة عرابة جنوب محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت مجموعات قباطية في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته وتوفيقه قام مجاهدونا بنصب كمين محكم على "مفترق بلدة عرابة" جنوب جنين لقافلة من جيش الاحتلال مكونة من "5 دوريات عسكرية" وهي متوجهة الى معسكر دوتان الاحتلالي وامطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص من مسافة قريبة محققين إصابات مباشرة".