"هيئة الاسرى": قائمة أسرى المؤبدات في سجون الاحتلال ترتفع إلى 552 اسيرا

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قائمة أسرى المؤبدات داخل سجون الاحتلال ترتفع اليوم لتصل إلى 552 أسيراً .

وتابعت الهيئة، أن محكمة سالم العسكرية اصدرت اليوم بحق الأسير بلال احمد اديب ابو زيد من بلدة قباطية/ محافظة جنين، حكما بالسجن المؤبد و32 عاما إضافة إلى مبلغ تعويض قدر بمليوني شيكل .

وذكرت الهيئة أن الاسير "بلال" معتقل منذ الرابع من شباط/فبراير 2016 بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية فدائية أدت إلى مقتل مجندة من جيش الاحتلال وإصابة آخرين. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته عام 2016.