"سرايا القدس" تعلن استهدافها قوات الاحتلال جنوب جنين

وطن: أعلنت سرايا القدس - مجموعات جبع، مساء اليوم الأحد، استهدافها قوات الاحتلال المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت السرايا:" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" بصليات كثيفة ومتتالة من الرصاص".

وكانت مصادر صحفية، أكدت:" أن مقاومون أطلقوا النار بكثافة نحو آليات الاحتلال ومستوطنة (ترسلة) المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، أثناء اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال للمكان".