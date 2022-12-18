"سرايا القدس" تعلن استهدافها قوات الاحتلال جنوب جنين
18.12.2022 09:28 PM
وطن: أعلنت سرايا القدس - مجموعات جبع، مساء اليوم الأحد، استهدافها قوات الاحتلال المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين.
وقالت السرايا:" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" بصليات كثيفة ومتتالة من الرصاص".
وكانت مصادر صحفية، أكدت:" أن مقاومون أطلقوا النار بكثافة نحو آليات الاحتلال ومستوطنة (ترسلة) المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، أثناء اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال للمكان".