ميسي أفضل لاعب في كأس العالم 2022

وطن: حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر مساء الأحد، بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها.

وفاز المنتخب الأرجنتيني باللقب بعد انتصاره على نظيره الفرنسي (4/2) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل بثلاثية لمثلها.

وسجل ميسي هدفين في النهائي، بالإضافة إلى 5 أهداف أخرى على مدار البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

ونجح ميسي في التسجيل بكل أدوار النسخة الحالية للمونديال.