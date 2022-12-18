وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات إثر نوبة قلبية

وطن: توفي المعارض الأردني ليث شبيلات، الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر إصابته بنوبة قلبية.

وشبيلات من مواليد محافظة الطفيلة (جنوب) عام 1942، وهو معارض سياسي أردني من التيار الإسلامي، وهو نجل رئيس الديوان الملكي الأسبق فرحان شبيلات.

دخل شبيلات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مرتين، عامي 1984 و1989، وفاز بموقع نقيب المهندسين عدة مرات.

ويُعتبر الراحل أبرز معارضي النظام الأردني والأكثر جرأة، ووجه له انتقادات قاسية، ما أدى إلى سجنه مرات عدة زمن الملك الراحل الحسين بن طلال.