كلية الأمة الجامعية ومجموعة "مقدسيون" تحتفلان في ذكرى يوم المعلم بتكريم معلمي القدس المتقاعدين

وطن: في احتفال مهيب ، كرمت كلية الأمة الجامعية ومجموعة "مقدسيون" أكثر من سبعين معلماً متقاعدين وممن كان لهم الأثر الكبير في التعليم بمدينة القدس على مر السنين التي مضت ، وبحضور عميد كلية الأمة الجامعية الدكتورة هبة بركات ونائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام و البروفيسور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس وعدد من الشعراء والأدباء والشخصيات الاعتبارية في القدس الشريف.

وفي كلمته أكد البروفيسور ابو كشك انه لشرف كبير له وباسمه وباسم جامعة القدس ان نشارككم في حفل تكريم المعلمين المقدسيين بمناسبة ذكرى يوم المعلم وانني أقول شكرا لمعلمينا الافاضل وكل عام وانتم خير.

وأكدت عميد كلية الأمة الجامعية بركات عن سعادتها اليوم بان تحتفل مع معلمي القدس في يوم ينبغي ان لا ينتهي حيث سطر المعلمون الفلسطينيون الدور الطليع والمحوري في بناء الوطن والانسان فهو صاحب رسالة عظيمة ورسالة الانبياء والرسل .

وبدوره قال عبد الله صيام نائب محافظ محافظة القدس انه في هذا اليوم نحتفل في ذكرى يوم المعلم الذي حافظ على ذاكرة ووعي الشعب الفلسطيني والذي حافظ على مفرداتنا الوطنية العربية حيث استهدف التعليم في اليوم الاول من الانتداب و الاحتلال ونذكر ايضا في هذا اليوم المرحوم الاستاذ الفاضل حسني الاشهب الذي كان له الفضل في الحفاظ على التعليم في القدس .

وتخلل الحفل قصائد شعرية من شعراء جمعهم الأدب والشعر والمدح والشكر والعرفان .

وفي نهاية الحفل تم تكريم المعلمين لما بذلوه على مر الزمان من تعب وسهر ليخرج مجتمع متعلم مثقف يقف بوجه الاحتلال ويخدم شعبه فمنهم الان من مهم معلمين ومهندسين وادباء ومثقفين واصحاب مناصب ومراكز علميه كبيره .

وكان في عرافة الحفل الدكتور المتألق خالد غيث الذي صدح صوته في اجواء الاحتفال وهو يقف امام ثلة من معلمي القدس الذين كان لهم دور وفضل عليه حاله حال الالاف من المقدسيين الذين تخرجوا على ايديهم .