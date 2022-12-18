ما هو ترتيب المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022؟

وطن: شهدت نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، العديد من المفاجآت أبرزها احتلال منتخب المغرب المركز الرابع، لأول مرة في تاريخه، وتذيل قطر منتخبات المونديال.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولكن مغامرات منتخب المغرب توقفت عند الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، عندما اصطدم بحامل اللقب الفرنسي، الذي فاز على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.

كما خسر منتخب المغرب أمام نظيره الكرواتي وصيف بطل مونديال "روسيا 2018" في مباراة المركز الثالث لمونديال قطر 2022، أمس السبت، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ دور الأربعة الكبار لكأس العالم لكرة القدم، ويحتل المركز الرابع في المحفل العالمي.

وسجل المنتخب المغربي 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، 4 منها تلقاها خلال آخر مباراتين ضد كل من كرواتيا وفرنسا.

أما المنتخب التونسي فقد احتل المرتبة الـ21 في قائمة ترتيب منتخبات كأس العالم 2022، بعدما حقق انتصارا واحدا، وكان على منتخب فرنسا بطل مونديال "روسيا 2018 " وطرف نهائي مونديال "قطر 2022" اليوم إلى جانب الأرجنتين، وتعادلا، ومني بخسارة واحدة.

ويأتي المنتخب السعودي في المركز 25 في قائمة ترتيب منتخبات كأس العالم 2022، بعدما حقق فوزا واحدا، كان على الأرجنتين، طرف المباراة النهائي للبطولة إلى جانب فرنسا، وتعرض للهزيمة مرتين.

فيما يقبع المنتخب القطري في المركز الأخير (32)، بعدما فشل في تحقيق أي نقطة، بخسارته لجميع مباريات دور المجموعات، وتلقت شباكه لـ7 أهداف مقابل تسجيله لهدف وحيد.

المصدر: (روسيا اليوم)