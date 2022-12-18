وصول جثامين 8 شبان إلى غزة قضوا غرقا لدى محاولتهم الهجرة

وطن: وصلت جثامين ثمانية شبان إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد أن قضوا غرقا قبالة السواحل التونسية قبل أسابيع لدى محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بحسب مصادر فلسطينية متطابقة.

وذكرت المصادر أنه جرى إدخال الجثامين عبر معبر رفح بين غزة ومصر، إثر نقلها عبر مطار القاهرة الدولي قادمة من تونس، تمهيدا لتسليمهم إلى عوائلهم ومواراتهم الثرى.

وصرح السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين في بيان، بأن الوزارة وفريق عملها المختص بذلوا جهودا كبيرة في نقل جثامين الشبان بالشراكة مع سفارتي فلسطين لدى تونس ومصر وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وناشد الديك الفلسطينيين "الامتناع عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار الموت، في البحار، وعصابات الاتجار بالبشر وأعضائهم، حتى لا تتكرر هذه المأساة".

ونعى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ،في بيان ، "شهداء الحصار الذين ارتقوا قبالة السواحل التونسية" محملا إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات الحصار الظالم لقطاع غزة، وتسببه بأزمات إنسانية كبيرة”.



وأكد قاسم أن "على كل الأطراف والجهات الدولية والإنسانية والحقوقية، العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة” المفروض منذ منتصف عام 2007".

وقال الناطق باسم حماس "سنواصل نضالنا المشروع مع كل قوى شعبنا من أجل كسر الحصار الظالم على قطاع غزة، وتحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا، وعدم السماح للاحتلال بتحقيق أهدافه".

وحسب مصادر حقوقية، توفي أو فُقد منذ عام 2014، أكثر من 360 فلسطينيا من قطاع غزة في البحر خلال محاولات اللجوء والهجرة إلى أوروبا.