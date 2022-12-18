جماهير غفيرة تشييع الشهيدين الشقيقين مهند ومحمد مطير

وطن: شيعت جماهير شعبنا في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ظهر اليوم الأحد، جثماني الشهيدين الشقيقين محمد (37 عاما) ومهند (17 عاما) يوسف مطير، إلى مثواهما الأخير في مقبرة الشهداء بالمخيم.

واستشهد الشقيقان مطير مساء أمس السبت، بعد أن أقدم مستوطن على دهسهما بصورة متعمدة، قرب حاجز زعترة العسكري المقام على طريق نابلس رام الله.

وانطلق موكب تشييع الشهيدين مطير من مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث تم نقل جثمانيهما بمركبتي إسعاف إلى منزلهما في المخيم، حيث ألقت العائلة نظرة الوداع الأخيرة عليهما.

وسجي الجثمانان بعد ذلك في مسجد المخيم، لوداعهما، وأديت صلاة الجنازة عليهما بعد صلاة الظهر، ثم انطلقت جنازة بمشاركة الآلاف، حُمل فيها الجثمانان على الأكتاف وجابت شوارع المخيم وصولا إلى مقبرة الشهداء حيث ووريا الثرى.

وحول تفاصيل الجريمة كان عبد الله مطير شقيق الشهيدين مهند ومحمد اوضح في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، انه واشقاءه الأربعة كانوا عائدين من نابلس الى رام الله، وتوقفوا بعد حاجز زعترة لإصلاح إطار سيارتهم (بَنشر)، مؤكدا انهم أوقفوا سيارتهم في المساحة المخصصة للتوقف عند حدوث عطل ما، خلف الخط الأصفر، ووضعوا العاكس، وأضاؤا فلشر السيارة قبل ان يبدأوا بتبديل الإطار.

واشار عبد الله مطير، الى ان جريمة الدهس حدثت بعد ان انتهوا من اصلاح إطار السيارة، وتحديدا حين توجه شقيقاه لوضع الإطار (التالف) في صندوق السيارة.

وأوضح ان المستوطن الذي نفذ الجريمة كان يسير وسط الشارع، والرؤية واضحة، وهم في مكان مكشوف له، سيما وان هناك عاكسا كانوا وضعوه، وفلشر السيارة خاصتهم مضاءٌ ايضا، فضلا عن انهم ومركبتهم كانوا بعيدين عن مسار حركة السيارات المسافرة على الطريق، وقال: قبل نحو 20 مترا منا، انحرف المستوطن بسيارته باتجاهنا، وصدمنا. لقد كان ينوي ان يقتلنا نحن الخمسة جميعاً، ولكن أنا واثنين من اخوتي تمكنا حين شاهدناه ينحرف نحونا من الهرب الى الجبل، في حين لم يستطع مهند ومحمد ذلك لانهما كانا يضعان عجل السيارة في الصندوق، ما أدى لاستشهادهما، ونجونا نحن الثلاثة.

وأشار شقيق الشهيدين مهند ومحمد مطير، الى ان المستوطن وبعد ان قتل شقيقيه توقف، واتصل بشرطة الاحتلال التي ما لبثت ان وصلته قادمة من حاجز زعترة القريب، واحاطت به لحمايته ومنعت الاقتراب منه، وحتى منعت أي احد من تصوير سيارته وبقيت كذلك ولم تقترب منا حتى وصل الإسعاف.