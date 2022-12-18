في رسالة صوتية له .. الأسير المبعد قسرا صلاح الحموري: سأبقي يا وطني جنديك الوفي والتطهير العرقي والتهجير القسري لا يردنا عن خيارنا بالمقاومة

وطن: وجه الأسير المقدسي المبعد قسرا الى فرنسا صلاح الحموري صباح اليوم رسالة مؤثرة الى أبناء شعبه، تعهد فيها بالبقاء على العهد مع الوطن الى ان يعود إليه مرة أخرى.

وقال الحموري في رسالته " هذه رسالتي الأخيرة قبل أن اغادر وطني، فيا ابناء شعبي الفلسطيني الصامد تحية الوطن فلسطين، وتحية الى الشعب الذي أتوجه إليه بهذه الرسالة وانا اتعرض الى تهجير قسري واقتلاع من وطني، معتقدا هذا العدو انه بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي ينتصر علينا"



وقال الحموري في رسالته الصوتية "ان فلسطينيتنا خيار واختيار، وفاء وانتماء، أرضا وذاكرة، مكانا وزمان" مضيفا " لا قرار التهجير القسري والتطهير العرقي يرهبني، ولا يردعنا ولا يردنا عن خيارنا بالمقاومة، ولا قوة فوق الارض تستطيع ان تقتلع فلسطين وشعب فلسطين من عقولنا ووجداننا".

ووجه الحموري كلماته الى وطنه قائلا "انا اغادرك اليوم يا وطني مجبرا ومكرها، انا اغادرك اليوم من السجن الى المنفى، لكن تأكد جيدا انني سأبقى كما عهدتني وفيا لك وحريصا على حريتك.

سأحملك معي أينما كنت، ستبقى انت بوصلتي الوحيدة، والى ان نلتقي مجددا واعانقك في القدس والخليل وحيفا لك ان تطلب مني ما تشاء، وأعاهدك أن أبقى جنديك الوفي ابدا ابدا ابدا".