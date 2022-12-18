مواجهات واصابات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر في محافظة نابلس صباح اليوم الأحد.

وقالت مصادر محلية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال حاصرت احد المنازل في مخيم عسكر، ومن ثم حضرت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال واقتحمت المخيم.

ولفتت المصادر ان مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لها ورشقوها في الحجارة والزجاجات الفارغة، بينما اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في المخيم.

واوضحت ان مقاومين اطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها، بينما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل.

وحسب الهلال الأحمر فقد اسفر الاقتحام عن إصابة بالرصاص الحي بالقدم و7 حالات اختناق بالغاز بينهم امراة حامل.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال انسحبت من مخيم عسكر القديم، بعد اعتقال المواطن ناصر النقيب ونجله محمد.