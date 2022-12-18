عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وجاء ذلك بعد دعوة جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه فيما يسمى بـ "عيد الأنوار".

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

وقال شهود عيان بأن الاحتلال اخرج احد الشبان من باحات الاقصى قبل بدء الاقتحام.