شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقمع تظاهرة في حيفا وتعتقل ثلاثة لرفعهم علم فلسطين

وطن: قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تظاهرة في "حي الألمانية" بمدينة حيفا داخل أراضي الـ48، نظمت إسنادا لمعتقلي "هبة القدس والكرامة"، واعتقلت ثلاثة من المشاركين لرفعهم علم فلسطين.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد حشدت العشرات من أفرادها لقمع التظاهرة التي نظمت تنديدا بالأحكام القاسية التي صدرت بحق المعتلقين.

وأفاد مشاركون في التظاهرة، أن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدل أن تحشد قواتها لكبح الجرائم المتفشية في البلدات العربية، فإنها تحشدها لقمع تظاهرة سلمية"، مشيرين إلى أن "رفع علم فلسطين يفقدهم صوابهم".